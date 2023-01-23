『OVY Heavy Weight Wide Pullover Sweat【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月30日 08時 02分に出品され03月30日 08時 02分に終了予定です。即決価格は13,000円に設定されています。現在550件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。徳島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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Heavy Weight Wide Pullover Sweat

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しっかりとした度詰のスウェット素材を使用したクルーネックプルオーバー。ヘヴィーウエイトでありがならさらっとした質感で高級感のあるコットン。これまでOVYではなかったワイドなシルエットでセットアップでもセパレートでもどちらでも楽しめるアイテムとなっております。



MADE IN JAPAN



Cotton 100%



[color]



ブラック



[size]

XL



[size spec]



-XL-

着丈 72.5cm

肩巾 66cm

身巾 67cm

裾巾 47cm

袖丈 60.5cm

袖巾 31.5cm





[ATTENTION]

※試着のみ



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24時間以内で返信お願い致します。

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商品はNCRでお願い致します商品はすべて本物です。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: XL(LL) ブランド: ロンハーマン

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ OVY

Heavy

Weight

Wide

Pullover

Sweat