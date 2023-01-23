『NIKE SB DUNK LOW PRO QS 堀米雄斗【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月12日 23時 54分に出品され03月12日 23時 54分に終了予定です。即決価格は27,500円に設定されています。現在900件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鹿児島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 NIKE SB DUNK LOW PRO QS 堀米雄斗

FQ1180-001 です。



状態確認したのみで、黒タグ付きの未使用です。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>靴 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: 28cm ブランド: ナイキエスビー

カテゴリ ファッション

メンズ

靴 タグ NIKE

SB

DUNK

LOW

PRO

QS

堀米雄斗