『nike エアフォース1 RECOUTUREカスタム AIR FORCE 1【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月09日 00時 58分に出品され03月09日 00時 58分に終了予定です。即決価格は37,011円に設定されています。現在433件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。徳島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 メインカラー···ブラック



モデル名···AIR FORCE 1



RECOUTUREにて作成していただいたスニーカーになります。



アッパーをカーフレザーでナイキのスオッシュをつけないで作成しました。

オリジナルにて店舗にてオーダーしました。



サイズは26.5cm



着用回数は5回程度です。ソールはRECOUTUREにてエアフォース1を持っていけば有料にてソール交換可能です。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>靴 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: 26.5cm ブランド: ナイキ

カテゴリ ファッション

メンズ

靴 タグ nike

エアフォース1

RECOUTUREカスタム AIR

FORCE

1