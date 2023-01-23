『【akiさん専用】 ティンバーランド メンズ イエローブーツ 10066【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月11日 00時 48分に出品され03月11日 00時 48分に終了予定です。即決価格は8,954円に設定されています。現在994件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛媛県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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■ブランド ：ティンバーランド Timberland



■商 品 ：イエローブーツ ベーシック



■型 式：10066



■カ ラ ー ：ウィート ヌバック



■サ イ ズ ：8.5W(26.5cm相当)



■状 態 ：

中古のため多少の履きジワや汚れはありますが、カカトの減りもほとんどなく、アッパーもお写真の通りかなり美品ですのでこれからも長く履いて頂けるお品となります(*ˊᵕˋ*)



＊箱はございません。



＊写真掲載のシューキーパーは付属品ではございませんので予めご了承ください。



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【留意事項】



■記載サイズには若干差異が生じる場合があります



■個人保管、検品、販売のため、些細な傷や擦れ、汚れなどがある場合がございます。



■完璧な商品をお求めの方、神経質な方は購入をご遠慮下さい。



■梱包につきましては、出品物をコンパクトにさせて頂く場合がございます。



管理番号 5512010090

カラー...イエロー

素材...本革 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>靴 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: 26.5cm ブランド: ティンバーランド

カテゴリ ファッション

メンズ

靴 タグ 【akiさん専用】

ティンバーランド

メンズ

イエローブーツ

10066