『PRADA カナパ トートバッグ 黒 キャンバス【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月17日 01時 57分に出品され03月17日 01時 57分に終了予定です。即決価格は17,500円に設定されています。現在234件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。三重県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【ブランドの魅力】

PRADAは、イタリアの高級ファッションブランドで、洗練されたデザインと高品質な素材で知られています。このトートバッグは、PRADAのアイコニックなスタイルを体現しています。



【機能性】

キャンバス素材で軽量ながらも耐久性があり、日常使いに最適です。底部には金具があり、バッグの底を保護し、安定感を提供します。



【スタイリッシュなデザイン】

シンプルでありながらエレガントなデザインは、カジュアルからフォーマルまで幅広いシーンで活躍します。



- ブランド: PRADA

- 色: 黒

- 素材: キャンバス

- 底部金具: あり

- ロゴ: PRADA MILANO



ご覧いただきありがとうございます。



カラー···ブラック



プラダ/型名···カナパ



2~3年前にこちらのサイトで購入しました。

付属品はショルダーとカードだけです。



※プロフ必読 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: プラダ

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黒

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