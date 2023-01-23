『Apple AirPods 未開封品 エアポッズ 52240902F02S【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月22日 07時 27分に出品され03月22日 07時 27分に終了予定です。即決価格は12,000円に設定されています。現在771件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山梨県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 Apple AirPods 未開封品

アップル エアポッズ

MPNY3J/A A2565 A2564 A2897

3rd generation 第3世代

イヤホン イヤフォン 充電ケース付き 未使用 未開封



＊コメントなしで即購入していただいて構いません

＊値下げ交渉、即決交渉はお受けできません。価格は都度見直しますのでご希望額になりましたらご購入ください



【状態】

未開封品

中古品



未開封ですが中古品のため、箱にキズ、汚れ等保管に伴うダメージがございます。

中身に不良等ある場合は初期不良となります。

初期不良はメーカーまでお問い合わせください。

購入証明書やレシート等は付属しません。

トラブル防止の為、シリアルナンバーを控えております。



#タナベ家電

#Apple #AirPods

＊商品状態やお取引条件以外のコメント、ご質問（製品の仕様についてなど）にはお答えできない場合がございます。あらかじめご了承ください。 商品の情報 カテゴリー: テレビ・オーディオ・カメラ>>>オーディオ機器>>>イヤホン 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: アップル