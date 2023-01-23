『美品 メゾンスペシャル バッファロー ボアレザージャケット サイズ2*RC399【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月17日 12時 35分に出品され03月17日 12時 35分に終了予定です。即決価格は15,410円に設定されています。現在508件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。京都府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 美品 MAISON SPECIAL メゾンスペシャル 本革 バッファロー 襟ボア レザージャケット G-1 ユニセックス 黒 ブラック サイズ2*RC399





《UNISEX》Hand Rub-Off Buffalo Leather Prime-Over Boa Collar G-1 Jacket/ハンドラヴオフバッファローレザープライムオーバーボアカラーG-1ジャケット



定価：55000円



■バッファロー特有のシボの表情豊かなレザーを使用。

灰色で染色後表面を黒の顔料で染色、仕上げにラヴオフ加工(けずり加工)を施すことで他にはない独特な表情が特徴。

熟練の職人が手作業で行う繊細な加工のため、ひとつひとつ仕上がりが微妙に異なるのも手作業によるアイテムの醍醐味。



■パターン

→人間の動きを考慮して作成された独自の立体的なパターンは、見た目の綺麗なシルエットを維持しつつも着心地にストレスを感じないものになっております。



襟部分着脱可能



□サイズ：2



□実寸（前面計測/身幅脇下計測）



着丈：72



袖丈：60



肩幅：69



身幅：70



※実寸は多少の誤差はご了承ください。

※表記サイズだけではなく実寸のサイズをご確認くださいますようお願いします。

※普段着用している衣類の実寸サイズと比較してください。サイズ違いによる返品・交換は対応致しかねます。





□状態：



美品

傷、汚れのない綺麗な状態です。



□素材表記



表地：牛革

裏地：ポリエステル100%













出品中の商品⇨#hikari_store



▷info

新品未使用と記載された物もセカンドハンドになりますのでご理解がある方のみご購入ください。まとめ売りでの購入がお買い得になりますので是非ご活用ください。



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▷お値引きについて

セット割引以外のお値下げ交渉は承っておりません。

現状の価格が最低価格ですのでご了承ください。



▷春夏、秋冬物等のシーズン表記がある物に関しては生地の薄さなどから、主観に基づいて表記しておりますのでご了承ください。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: メゾンスペシャル

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ 美品

メゾンスペシャル

バッファロー

ボアレザージャケット

サイズ2*RC399