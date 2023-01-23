『新品未開封 ストウブ STAUB ラ ココット デ ゴハン M【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月16日 10時 53分に出品され03月16日 10時 53分に終了予定です。即決価格は10,264円に設定されています。現在536件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長野県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 商品名

ストウブ ラ ココット デ ゴハン M



国内正規品 シリアルナンバー付きになります。日本語の説明書も付いています。

撮影のため箱を一度開けましたが、新品未使用品です。

2024年6月購入。



型番

グレー 40509-703-0

メーカー(ブランド)

STAUB ストウブ

JANコード

グレー 3272342516182

商品サイズ（cm）

21.3x17x15.6cm

商品重量（g）

2450g素材

鋳物ホーロー加工

満水容量（L）

1.75L



【商品紹介】

■システラ

蓋の内側にある「システラ」と呼ばれる突起が、加熱した時に食材から出る蒸気をとらえ、水滴に変え、再度食材に降り注ぎます。



■エマイユ(ホーロー)加工

ガラスを原料とするエマイユは食材の酸にも強く、長時間使用しても臭い移りしません。



■高温に対応したノブ

オーブン調理も可能です(※250℃まで対応)。素材はニッケルです。



■ガスの直火、オーブンはもちろんIH(100V、200V)にも対応

滑らかな底面は全ての熱源で使用できます。



#ストウブ

#ストウブ鍋

#ラココットデゴハン

#STAUB 商品の情報 カテゴリー: キッチン・日用品・その他>>>キッチン・食器>>>調理器具 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: ストウブ