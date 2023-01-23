『BALENCIAGA パリ レザーバッグ ブラウン【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月20日 04時 58分に出品され03月20日 04時 58分に終了予定です。即決価格は22,950円に設定されています。現在325件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。兵庫県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【ブランドの魅力】

このバッグは、ファッション界で名高いBALENCIAGAによるもので、洗練されたデザインと高品質な素材が特徴です。



【デザインと機能性】

ブラウンのレザーは、どんなスタイルにも合わせやすく、日常使いにも最適です。内側にはジッパーポケットがあり、収納力も抜群です。



【付属品】

オリジナルのタグが付属しており、正規品であることを証明します。



- ブランド: BALENCIAGA

- モデル名: パリ

- 色: ブラウン

- 素材: レザー

- 付属品: タグ



ご覧いただきありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 傷や汚れあり

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ BALENCIAGA

パリ

レザーバッグ

ブラウン