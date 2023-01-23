『【美品】●Cartier カルティエ ●ショルダーバッグ 肩掛け鞄 収納袋付【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月10日 00時 03分に出品され04月10日 00時 03分に終了予定です。即決価格は20,400円に設定されています。現在436件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。秋田県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 使用しなくなった為、出品致します。

あまり使用してなく、収納袋に入れて保管しておりました。

きれいな状態と思いますが、写真にてご確認ください。

気になる点などございましたら、コメントにてお知らせください。





たて約31.5cm

よこ 約34.5cm

まち底約11.5cm

ショルダーの長さ約135cm(調整可能)



付属品:収納袋



-色-

ブラック

※写真の撮影環境やお使いの端末によって、現物と色味が異なる場合がありますのでご了承の上お買い求め下さい。





●状態●

写真で確認できます通り金属プレートにスレ、多少の型崩れはございますが全体的に綺麗な状態となっております。

写真にて詳細をご確認ください。



金具

スレ、若干のくすみがございます。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: カルティエ

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ 【美品】●Cartier

カルティエ

●ショルダーバッグ



肩掛け鞄

収納袋付