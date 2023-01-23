『【希少 / 美品】アルベロベロ ブルゾン ジャンパー フリル 刺繍 ダブルジップ【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月31日 07時 15分に出品され03月31日 07時 15分に終了予定です。即決価格は11,400円に設定されています。現在694件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ご覧いただきありがとうございます♩

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【ブランド】1159

ALBEROBELLO アルベロベロ



アウター ブルゾン ジャンパー ショート丈

刺繍 ロゴ フリル ハイネック ダブルジップ

希少 レア



【サイズ】

身幅 約47cm

着丈 約53cm

裄丈 約79cm



素人採寸のため多少の誤差はご了承ください

また着画はお断りいたします



【状態】

目立った傷や汚れ等なく綺麗な状態で、

この先もまだまだご着用いただけます



あくまで中古品ですので完璧な商品をお求めの方、

また繊細な方は購入をお控えください



【商品情報】

カラー：イエローグリーン 黄緑

素材：10枚目参照



【配送】

簡易包装にて3日以内に発送いたします

また、コンパクトに折り畳ませていただき、

最安値の方法でお送りいたしますので

畳み皺はご了承ください



【購入元】

大手ブランド買取店(鑑定済み)





最後までご覧いただきありがとうございました ☻ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: FREE SIZE ブランド: アルベロベロ

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ 【希少

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美品】アルベロベロ

ブルゾン

ジャンパー

フリル

刺繍

ダブルジップ