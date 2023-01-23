『プラダ PRADA ナイロン ショルダーバッグ【お歳暮】』はヤフオクでから03月17日 22時 31分に出品され03月17日 22時 31分に終了予定です。即決価格は26,450円に設定されています。現在923件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。富山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 PRADAナイロンショルダーバッグです！



10年ぐらい前に佐野アウトレットで購入しました。

数回使用し大切に保管していたのでとても綺麗な状態です。

年数が経っていますので、表のチャック部分は少し色がくすんでおります。

上のチャック部分に少しシミがあります。

写真を良くご覧になってください！



とてもかわいいカラーで今ではなかなか見ないカラーだと思います。

とてもかわいいです！



大切にしていてなかなか使う機会が無く使って頂ける方にお譲りしたいと思います。



中古品ですのでご理解頂き、納得行くまでご質問してからの購入をお願いいたします！



またプロフィールも確認よろしくお願いいたします^_^



カラー···ブルー



プラダ/型名···テスート 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: プラダ

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ プラダ PRADA

ナイロン ショルダーバッグ