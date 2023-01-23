『ロエベ ハンドバッグ【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月03日 18時 54分に出品され03月03日 18時 54分に終了予定です。即決価格は60,180円に設定されています。現在357件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。栃木県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 カラー···ベージュ

柄・デザイン···プリント（ロゴなど）



金具の破損はございません。

鍵も付いています！！



ロエベのスタッフから聞きましたが、黒ずんでいるところは消しゴムで消せるみたいです。



※型崩れありです！！

※1枚目のバッグの下に敷いている袋に入れております

※値下げはまだ考えておりません



ロエベ

LOEWE

160周年記念バッグ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: やや傷や汚れあり ブランド: ロエベ カラー: ブラウン系/イエロー系/ベージュ系

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ ロエベ

ハンドバッグ