『【中古】シャープ 加湿空気清浄器 HI-PS50-H プラズマクラスター グレー【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから04月03日 15時 19分に出品され04月03日 15時 19分に終了予定です。即決価格は8,424円に設定されています。現在295件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【中古】シャープ 加湿空気清浄器 HI-PS50-H プラズマクラスター グレー 2021年製 空気清浄器 給水タンク





■ シャープ



■ 加湿空気清浄器



■ HI-PS50-H



■ プラズマクラスター



■ グレー



■ 2021年製



■ 空気清浄器



■ 給水タンク



■ サイズ 本体 幅37.5X奥20X高さ62cm



■ 商品詳細



動作確認しました。

取り扱い説明書、外箱は、付属しません。



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※部屋の中までだと、エレベーターの有無、設置、お客様の手伝い状況によってなどで値段が変わりますのでご購入前に要相談



ご覧いただきありがとうございます。

他ご不明点等あれば、お気軽にお問い合わせ下さい。





【OTK02015】KTK2F006



【引き取り場所】



≪オアシスリサイクル 田島店／物流センター≫

〒544－0011 大阪市生野区田島６丁目９−９

営業日： 月曜日、水曜日、金曜日 （午後１時－６時 ）



火曜日、木曜日：PM2－4時



土曜日、日曜日は定休日



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＜不良・破損・保障＞

・仕様情報には、誤りや情報の不足がある場合がございます。メーカーＨＰにてご確認ください。

・到着時には必ず到着商品を確認してください。（商品到着後３日以内にご連絡ください）

・返品に関しましては、初期不良の物で、「商品到着後、7日以内」の物のみのご対応となります。 商品の情報 カテゴリー: 生活家電・空調>>>冷暖房・空調>>>空気清浄機・イオン発生器 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: シャープ