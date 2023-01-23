『marimekko pikku karla/マリメッコ ピックカルラ【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月29日 21時 46分に出品され03月29日 21時 46分に終了予定です。即決価格は10,400円に設定されています。現在811件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岐阜県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 カルラの小さい型になります。オークションサイトで購入しましたが、2回程しか使用しなかったため、出品いたします。

とても良い状態で譲って頂いたため、比較的美品ですが、見落としている細かい傷等あるかもしれません。

ショルダーは、長さ調整できません。



サイズ

横:26/高さ:7.5/マチ:12/ショルダー長さ:97

付属品:マリメッコ保存袋

色:ブラック

素材:レザー







カラー···ブラック



素材···本革 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: マリメッコ

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ marimekko

pikku

karla/マリメッコ ピックカルラ