『PORSCHE ポルシェデザイン リュック バックパック 黒✖️赤【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月29日 07時 21分に出品され03月29日 07時 21分に終了予定です。即決価格は7,800円に設定されています。現在979件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 PORSCHE ポルシェ

リュックサック

黒✖️赤



サイズ(約)

縦…47㎝

横…38㎝

幅…15㎝



収納力のあるリュックサックです！

しっかりした作りなのでPCなども収納出来て

通勤にも使えます。

※赤いベルトは内側にしまうことも出来ます。



一度だけ使用し自宅にて保管しておりました。

目立った汚れや傷はありませんが、

写真をご覧いただき、ご理解の上購入下さい。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: 未使用に近い ブランド: ポルシェデザイン

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ PORSCHE

ポルシェデザイン リュック バックパック 黒✖️赤