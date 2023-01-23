『AKM レザージャケット【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月27日 02時 32分に出品され03月27日 02時 32分に終了予定です。即決価格は12,500円に設定されています。現在195件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。和歌山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 国内正規品 AKM spanish lamb shirring stitch dia track エイケイエム ラムレーザージャケット ダイヤモンド

サイズ合わなかったので出品します。



Size：M



Condition：ふつう



Material：ラムレザー / カシミヤ



Price：220,500円（税込）



Collection：2011年製



【AKMについて】

wjkのラグジュアリーブランドとして2006年にスタート。デザイナーはウノ・ピュ・ウノ・ウグァーレ・トレ(1 piu 1 uguale 3)も手がける小澤智弘氏。 「いいものは変わらない」をコンセプトに大人のラグジュアリーウェアを展開する人気ブランドです。



【レザージャケットについて】

こちらはイタリアのRIBA社のラムレザーを贅沢にも使用した1着です。 RIBA社はビッグメゾンであるLOEWE（ロエベ）の最高級レザーウェアをはじめヨーロッパのラグジュアリーブランドを手がけるイタリア最高峰のレザーメーカーです。 それを最高峰の縫製技術でダイヤモンドステッチで仕上げた名作です。 生産数も極小で入手困難です。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ AKM

レザージャケット