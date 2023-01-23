『ギャランティカード付 PRADA プラダ 迷彩 トートバッグ【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月20日 20時 19分に出品され03月20日 20時 19分に終了予定です。即決価格は14,000円に設定されています。現在48件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山梨県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 フランスに行った際にシャルルドゴール空港のプラダシャップにて購入しました。



ギャランティカードもございます。



状態は中古品になり、使用感はあります。

最近、使用機会がなく、クローゼットで保管したままの為、出品致しました。

全体として目立った汚れや傷はありませんが、

ハンドルの取り付け部分に剥がれがあります。



・ブランド： PRADA / プラダ

・品番： VA0883

・カラー：グリーン 迷彩

・サイズ：W39cm×H40cm×D13cm / ハンドル60cm

・素材：ナイロン/ レザー

・仕様：開閉式 ファスナー / 内側 ファスナーポケット×2、オープンポケット×4

・付属品：ギャランティカード / 布袋



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#メンズ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: やや傷や汚れあり ブランド: プラダ

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メンズ

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