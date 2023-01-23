『バーバリーブルーレーベル リバーシブル トートバッグ ノバチェック 肩掛け【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月12日 11時 52分に出品され03月12日 11時 52分に終了予定です。即決価格は8,580円に設定されています。現在95件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。新潟県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【ブランド】 バーバリーブルーレーベル BURBERRY BLUE LABEL



【カテゴリ】トートバッグ ショルダーバッグ ワンショルダー 肩掛け リバーシブルトート



【サイズ】※概寸

約W32㎝＊29H㎝＊D1@㎝



【仕様】

開閉：オープンタイプ

ファスナーポケット×１



【素材】綿 牛革



【色】ブラウン 茶 ノバチェック



【付属品】ストラップ 着脱可



【購入先】大手リユースショップ



【状態・アイテム】

目立つ傷や汚れもなくまだまだ気持ちよくお使いいただけると思います。画像をよくご確認のうえお買い求めください。



（注）ご満足いただくお取引のために…

出品側としては気にならなかった部分も購入者さまとしては気になる、という感覚のズレがありえます。

画像や説明がない＝当方としては気にならない部分ですが、USED品なので擦れや傷等もありえます。お受け取り時にチェックする箇所、お使いになるとしたら気にされる箇所、その他何となく気になる部分や状態がないか、ご購入前に今一度お確かめください。コメントいただければ画像追加や状態説明（表現力に限界はありますがw）させていただきます！ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: バーバリーブルーレーベル

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ バーバリーブルーレーベル リバーシブル トートバッグ ノバチェック 肩掛け