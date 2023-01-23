『mizuno pro ミズノプロ 221 4番アイアン modus 125 S【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月14日 01時 49分に出品され03月14日 01時 49分に終了予定です。即決価格は9,425円に設定されています。現在457件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。秋田県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 mizuno pro 221 4番アイアン

シャフト：modus system3 tour125

フレックス：S



写真の通りですが、目立った傷・汚れは無くグリップも非常に綺麗です。 商品の情報 カテゴリー: スポーツ>>>ゴルフ>>>クラブ 商品の状態: やや傷や汚れあり