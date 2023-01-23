『Sony WH-1000XM5 ワイヤレスヘッドホン 黒【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから04月11日 12時 35分に出品され04月11日 12時 35分に終了予定です。即決価格は14,520円に設定されています。現在625件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山口県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ※保証書はありません。

※丁寧に使用していますが、あくまでも中古品となります事をご理解納得のうえご購入ください。

※中古品です、ノークレームノーリターンでお願いします。



【高音質】

Sonyの1000Xシリーズは、業界トップクラスの音質を提供します。ノイズキャンセリング機能が搭載されており、外部の音を遮断し、音楽やポッドキャストに集中できます。



【快適な装着感】

オーバーイヤーデザインと柔らかいイヤーパッドにより、長時間の使用でも快適です。折りたたみ式のデザインで持ち運びも便利です。



【スタイリッシュなデザイン】

シンプルで洗練された黒の外観は、どんなスタイルにもマッチします。高級感のある仕上げが魅力です。



- ブランド: #Sony

- シリーズ: #WH-1000XM5

- 色: 黒

- イヤーカップの形状: オーバーイヤー

- デザイン: 折りたたみ式



※11/16,11/17は発送出来ませんのでご了承ください。



ソニー モデル名···WH-1000XM5 商品の情報 カテゴリー: テレビ・オーディオ・カメラ>>>オーディオ機器>>>ヘッドホン 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: ソニー