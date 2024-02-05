『プラダ 三角ロゴ トートバッグ ハンドバッグ ナイロン レザー ブラック肩掛け【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月08日 21時 32分に出品され03月08日 21時 32分に終了予定です。即決価格は12,150円に設定されています。現在130件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鳥取県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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購入元 日本流通自主管理協会加盟（AACD）質屋・古物市場



【アイテム】

PRADA プラダ トートバッグ

ハンドバッグ 三角ロゴ

ナイロン レザー 革

ブラック 黒色 肩掛け シンプル



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《商品状態》

全体的に保管匂があります。

ハンドルは糸飛び出しや毛羽立ち、スレ傷などがあります。

ナイロンスレ傷、内側汚れなど全体に使用感はありますがまだまだご使用頂けます。



写真を良くご確認ください。



即購入可能

真贋済み正規品



《付属品》

無し



《商品説明》

サイズ

タテ 約23~24cm

ヨコ 約27~42cm

マチ約17cm

ハンドル 約62cm

A4ファイルはぎりぎりですが一応はいりました。

肩掛けはできます。



《商品状態》

状態【A】

Ｓ 新品〜新品同様の商品

AA 中古品として良い

Ａ 中古品としてまあまあ良い

Ｂ 中古品として普通

Ｃ 中古品として悪いがまだ使える

Ｄ 中古品として悪い(難ありを含む)



大手ブランドショップにより真贋鑑定済み商品です。



自宅保管品になります。

少しでも気になる点がありましたら、

お気軽にコメント下さい。



素人撮影の為、小さな傷、汚れ等の

見落としがある場合が御座います。

送料の関係により箱などの付属品は

原則御座いません。

必要な場合はコメントにてお申し付け下さい。

また、色味、質感等に若干の違いがある

場合も有ります。

あくまで中古品であることをご理解の上、

宜しくお願い致します。



○発送期間

発送までの期間が1∼2日になっている商品が一部ございますが、発送は2日に1度行っている為、発送終了後すぐの購入やお支払いがあった場合、次回発送までの時間が48時間を少し超える場合がありますので予めご了承ください。

202402058135 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: プラダ

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ プラダ

三角ロゴ

トートバッグ

ハンドバッグ

ナイロン

レザー

ブラック肩掛け