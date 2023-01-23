『MONOLITH モノリス 2WAY PRO M ビジネスリュック ブラック【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月17日 00時 20分に出品され04月17日 00時 20分に終了予定です。即決価格は14,400円に設定されています。現在975件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ご覧いただきありがとうございます。



会社でお祝いでいただいたものになります。

使わないのも失礼かと思い、何度か出勤時に使用しましたがnew eraのお気に入りのバッグがあるので結局10回も使用せずに保管しておりました。



美品かと思いますがあくまでも中古品になりますので、状態を画像にてご確認の上、納得のいく方のみ購入お願いいたします。



即購入OKです！



自分はこのブランドのバッグをいただくまでモノリスを知らなかったので以下公式より引用させていただきます。



MONOLITH モノリス 2WAY PRO M ブラック ビジネス ブリーフケース

仕事用 リュック



◎SIZE◎

SIZE：290×420×145mm

WEIGHT：1.4kg



◎カラー◎

ブラック 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: 未使用に近い ブランド: モノリス

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ MONOLITH

モノリス

2WAY

PRO

M

ビジネスリュック

ブラック