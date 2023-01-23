『No.4359 紬 越後華織 反物 着物 新品未使用【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月16日 03時 24分に出品され03月16日 03時 24分に終了予定です。即決価格は10,912円に設定されています。現在279件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。千葉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|ファッション>>>レディース>>>着物・浴衣
|商品の状態:
|新品、未使用
M2946【着物と帯 京月花】■光沢のあるグリーン流水模様西陣正絹袋帯/六通■
¥ 8268
紬 本場大島紬 風景 一元 裄64 身丈157 袖49.5
¥ 9230
美品❕新品未使用タグしつけ糸付き 洗える袷着物 ヒロミチナカノ Lサイズ❕
¥ 8190
アンティーク 絽 小紋 朝顔 夏着物
¥ 9204
名古屋帯 正絹 作家物 塩瀬 椿 綺麗なデザイン U-575
¥ 7644
◇【最終値下げ】405my68◇夏帯 紗 菖蒲 金糸 水面 六通 袋帯◇美品
¥ 10608
コート地 ふくれ織 紋意匠 無地 朱・緋色 正絹 反物
¥ 13400
付け下げ 正絹 椿に刺繍 紋無し ぼかし染め 金彩 広衿 袷 着物 U-107
¥ 9945
トールサイズ 絹 未使用 しつけ付 証紙付 小紋 着丈173 裄丈71.5
¥ 12870
ひよく襟 伊達襟 だてえり 重ね衿 伊達えり 絹100パーセント
¥ 5399999
アンティーク 銘仙 着物 正絹 桜 アイボリー 赤 kimono A-0301
¥ 7784
名古屋帯 お太鼓柄 ヴィンテージ 着物 将棋 飛車
¥ 12650
ヴィンテージ 浴衣 有松絞 菖蒲
¥ 12500
dakkunnomama様専用人形町錦や黒一越付下げ着物
¥ 14000
絹の付け下げお着物から お洒落二部着物
¥ 10764
アンティーク エキゾチックな 正絹付け下げ1F棚
¥ 13000
<美品> 振袖 振袖セット 古典柄 正絹 袋帯 着物 着付け練習用 赤 112
¥ 14040
No.1991 正絹染色作家(林淳一氏)金彩雪芝訪問着 落款 美品
¥ 9360
落札価格10912円
279 入札履歴
終了
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