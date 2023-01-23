『No.4359 紬 越後華織 反物 着物 新品未使用【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月16日 03時 24分に出品され03月16日 03時 24分に終了予定です。即決価格は10,912円に設定されています。現在279件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。千葉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 素材 正絹

長さ 12m

幅 37㎝



越後華織

伝統工芸士 根津儀一 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>着物・浴衣 商品の状態: 新品、未使用

カテゴリ ファッション

レディース

着物・浴衣 タグ No.4359

紬

越後華織 反物

着物 新品未使用