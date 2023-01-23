『HERMES エルメス カバセリエ 46 グリメイヤー バーキン ピコタン【2024年最新】 』はヤフオクでから03月30日 08時 02分に出品され03月30日 08時 02分に終了予定です。即決価格は214,500円に設定されています。現在627件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。秋田県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【ブランド名】

HERMES



【素材】

トリヨンクレマンス



【サイズ】

約46cm x 約37cm x 約14cm

ハンドル長さ：約59cm

ハンドル高さ：約27cm



【仕様】

オープン開閉式

オープンポケット×1



【重量】

約920g



【製造番号】

U刻印（2022年製造）



【色】

グリメイヤー



【付属品】

箱

リボン

カード

小冊子



【状態】

ほぼ新品に近い

目立つスレや汚れはありません



【商品紹介】

本物志向のあなたに捧げる、エルメスの品格を宿す「カバセリエ」。

A4サイズのファイルやパソコンも楽々収納。

また必要最小限の荷物+化粧ポーチや日傘、ペットボトルなど

必需品がすべて余裕で入るのでとても便利です。



【購入経路】

エルメス オンラインブティック



正真正銘の本物のため，すり替え防止のため，購入後の返品はお控えください。

納得した上で ご購入お願い致します。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 未使用に近い ブランド: エルメス

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バッグ タグ HERMES

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46

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バーキン ピコタン