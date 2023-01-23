『カルティエ Cartier 余りコマ 3つ 空箱 外箱 付属品のみ コマ【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月04日 15時 40分に出品され03月04日 15時 40分に終了予定です。即決価格は7,800円に設定されています。現在499件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。熊本県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 カルティエ Cartier 余りコマ 3つ 空箱 外箱 付属品のみ K18 18金 腕時計 クォーツ コマ 調整パーツ ベルト



余りコマ３つですが一つは中のピンがありません。



58339900 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>時計 商品の状態: やや傷や汚れあり ブランド: カルティエ

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Cartier

余りコマ 3つ 空箱 外箱 付属品のみ コマ