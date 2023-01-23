『【超美品】KAMVAS 13 液タブ 付属品も完備【箱有り】【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月05日 01時 57分に出品され03月05日 01時 57分に終了予定です。即決価格は12,350円に設定されています。現在989件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【元値32980円】

ご覧いただきありがとうございます！

こちら案件で頂いた商品になります。

使用頻度は、案件紹介で1度絵を描いただけです。

箱の角すら綺麗なままです。

入っていたものをそのまま戻したので欠けている付属品ないです。

フェルト芯は2本ペンに交換した際に折れました。



動作確認住んでおります(2024年10月7日)



もっと性能の良いものを持っているので出品します。



初めての液タブや、iPadからの移行を考えてる方にぴったりだと思います。

最近の液タブすごいです。

是非使ってみて欲しいです。



美品ですが、神経質な方はご遠慮ください。

即購入OKです。

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- KAMVAS 13

- 付属品: ペンタブレット用スタンド、手袋、クリーニングクロス、ケーブル、ペン

- ペンの特徴: 充電式ペン、交換可能なペン先

- パッケージ内容: タブレット本体、アクセサリー一式

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【高性能液晶ペンタブレット】

KAMVAS 13は、アーティストやデザイナー向けに設計された高性能液晶ペンタブレットです。鮮やかな色彩と高解像度で、細部まで表現できるため、クリエイティブな作業に最適です。



【充実した付属品】

この製品には、ペンタブレット用スタンド、手袋、クリーニングクロス、ケーブル、充電式ペンが含まれており、すぐに使用を開始できます。特にペンは、交換可能なペン先を備えており、長時間の使用にも対応しています。



【使いやすさと快適性】

人間工学に基づいたデザインで、長時間の作業でも疲れにくく、快適に使用できます。手袋を使用することで、手の滑りを良くし、よりスムーズな描画体験を提供します。



#Kamvas13 #Kamvaspro #Huion #液タブ #タブレット #イラスト液タブ #13inch #板タブ #wacom #xppen 商品の情報 カテゴリー: スマホ・タブレット・パソコン>>>タブレット>>>液タブ・ペンタブ 商品の状態: 未使用に近い