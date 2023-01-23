『帯 帯地 未仕立て品 グリーン系 流水 正絹【新年の贈り物】』はヤフオクでから05月07日 13時 56分に出品され05月07日 13時 56分に終了予定です。即決価格は7,644円に設定されています。現在146件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 正絹の帯地になります。

お着物に合わせて、またハンドメイド、リメイクなどの素材に。



未使用品ですが保管品になります。

一般的な新品とは異なりますのでご了承ください。

タグなどが破損または外れている場合もあります。

保管状態は良好です。



現状の

長さ：約368cm

幅：約35cm

素材：正絹



他にも袋帯、名古屋帯を出品していますので、見てみてください(^^)

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#SHIRO帯 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>着物・浴衣 商品の状態: 新品、未使用

カテゴリ ファッション

レディース

着物・浴衣 タグ 帯 帯地 未仕立て品 グリーン系 流水 正絹