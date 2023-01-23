『ライナー付 Burberry ステンカラーコート ブラックチェック レディース【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月21日 00時 12分に出品され03月21日 00時 12分に終了予定です。即決価格は9,360円に設定されています。現在385件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鳥取県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 #Burberryコート_ちゃちゃまる店 504



⭐️商品情報

バーバリー Burberry Burberry’s Burberrys

レディース メンズ 男女兼用

ステンカラーコート ハニーベージュ

ビンテージ ヴィンテージ Vintage

古着 2枚袖 イギリス製

英国製 Made in England タイロッケン

裏地ノバチェック ベルト付き ウールライナー付き

メガチェック



⭐️状態

ビンテージのため使用感ありますが

破れもなく綺麗に使えます。

汚れは写真を参照ください！



⭐️備品

ライナー ⚪︎

ベルト ⚪︎紐ベルト内蔵



⭐️サイズ 7AR レディースSサイズ

7AR→バスト80.ウエスト61.ヒップ89.身長158

着丈87

袖丈76

肩幅45

身幅63



1枚目のケースは付属しておりません



即購入OK！！！

値下げ交渉OKです！！

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購入元 ブランドリユース店 日本流通自主管理協会加盟店（AACD） 質屋・古物市場・ストア商品



目立つ汚れ、スレありませんが、 中古になりますので細かい見落としあるかもしれません。ご了承ください。



色味は基本的に1枚目の写真の色に近いです！



正規品 人気モデル 春コート

秋冬コート レディース メンズ

上質 防寒 スタイリッシュ 定番アイテム

新作 限定 中古 美品

ブランドコート 高級感 上品

コーディネート オフィススタイル トレンド

イギリス製 ベージュ ブラック

ネイビー サイズ感 ダブルブレスト シングルブレスト

伝統 ヴィンテージ 着こなし 雨の日

トラディショナル クラシック ベルト付き

カジュアル フォーマル コートインナー

正規店購入 プレゼント コートクリーニング

スタイリング 通勤 通学

デート服 ナチュラルカラー フィット感

トレンドカラー バーバリー直営 日本限定

海外限定 バレンタイン ホワイトデー

ママコーデ フェス アウター

ベーシックデザイン 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: S ブランド: バーバリー

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ ライナー付 Burberry

ステンカラーコート ブラックチェック レディース