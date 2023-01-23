『70s 80s CAMP7 ネイビー USA製 ダウンジャケット【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月04日 00時 48分に出品され04月04日 00時 48分に終了予定です。即決価格は12,851円に設定されています。現在446件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。三重県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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サイズ:L



CAMP7(キャンプセブン)

アメリカのアウトドアブランド



70s～のヴィンテージ

このブランドの名作でダウンジャケットのCascade2辺り

ボタンに刻印はCAMP７以前のC7が入って、ジップはTALONジッパー

ボリュームのある贅沢なダウン使用



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#NavYandCo 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L ブランド: キャンプセブン

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 70s

80s

CAMP7

ネイビー

USA製

ダウンジャケット