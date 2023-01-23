『スナイデル snidel ベルト付きミドル丈コート【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月09日 12時 32分に出品され03月09日 12時 32分に終了予定です。即決価格は7,956円に設定されています。現在124件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。茨城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 去年購入した

snidelスナイデルのベルト付きミドル丈コートです。



脇あたりにベルトを通す穴も空いており、

ベルトの付け方で何通りにも着こなすことができます。



前だけ絞ってもよし、

後ろだけ絞ってもよし、

もちろん全体に通して着るのもよし。



ややポンチョのような広がりのある

作りになっているため、

動きもあって大人可愛いコートです。



ほぼ新品のままで傷や汚れ等ありません。

美品です。



色…アイボリーに近い白

サイズ…0(S) 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: S

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ スナイデル snidel

ベルト付きミドル丈コート