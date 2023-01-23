『美品✨ブラッドピット ファイトクラブ着用モデル メイヘム ライダースジャケット【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月31日 22時 35分に出品され03月31日 22時 35分に終了予定です。即決価格は19,013円に設定されています。現在659件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岡山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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【 コンディション 】

襟下、袖、背面など所々にレザー古着特有の若干の擦れ、小傷はございますが（画像9〜13枚目）大きく目立った傷や汚れもなく、まだまだ長くお使いいただける良好なコンディションです◎

※画像をクリック後アップでご覧いただければ状態が確認しやすいかと思います。

※あくまでリユース商品になりますので抵抗のある方や中古商品にご理解のない方のご購入はお控えください。



【 説明 】

映画のレプリカアイテムを拘って製作している『MAX CADYs』のライダースジャケットです。映画「ファイト・クラブ」でタイラー・ダーデン(ブラッド・ピット)が着用していたライダース・ジャケットのレプリカ「メイヘム」です。上質なリアルレザー・シープスキン(羊革)を使用し、オリジナルのフォルムを忠実に再現しています。レッド×ホワトのコントラストがとても格好良く、柔らかな素材感で着心地もとても良いアイテムです◎



・古着1点物 送料無料



【サイズ】 ： S

※サイズ感はお持ちのお洋服と下記の採寸を比較してご判断をお願いいたします。



【採寸】：

肩幅 約50.5cm

身幅 約50cm

後ろ着丈 約63.5cm

袖丈 約64cm



【素材】 ： シープスキン(羊本革) 裏地：ポリエステル100%



【カラー】 ： レッド×ホワイト（画像参照）

※採寸の多少の誤差はご了承ください。

※商品写真の色はモニターのご利用環境により異なる場合があります。



【発送・お取引について】

・発送は24時間中にメルカリ便にて発送手続きを致します。



・コメント中でも、システム上、先にご購入頂いたお客様を優先させて頂いております。何卒ご了承くださいませ。



★ショップ内【 #古着屋YELLOW_SUNSHAIN_items 】にも素敵なアパレルアイテムを取り揃えております♪



どうぞ宜しくお願い致します˚✧₊⁎ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: S

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 美品✨ブラッドピット

ファイトクラブ着用モデル

メイヘム

ライダースジャケット