『Dyson Airwrap マルチスタイラー コンプリート専用収納ケース付【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから05月08日 20時 17分に出品され05月08日 20時 17分に終了予定です。即決価格は12,597円に設定されています。現在292件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛媛県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【多機能アタッチメント】

Dyson Airwrapは、さまざまなスタイリングニーズに応えるための多機能アタッチメントを備えています。30mmおよび40mmのロングカーラー、スムージングブラシ（ソフト・ハード）、ラウンドボリュームブラシ、スムージングドライヤーが含まれ、髪のスタイリングが簡単に行えます。



【コンパクトな収納ケース】

専用の収納ケースが付属しており、アタッチメントを整理して保管できます。持ち運びにも便利で、使用後の収納が簡単です。



【ブランドの信頼性】

Dysonは、革新的な技術とデザインで知られるブランドです。高品質な美容家電を求める方に最適な選択肢です。



- ブランド: Dyson

- モデル: Airwrap

- アタッチメント: 30mm Airwrap ロングカーラー

- アタッチメント: 40mm Airwrap ロングカーラー

- アタッチメント: スムージングブラシ（ソフト）

- アタッチメント: スムージングブラシ（ハード）

- アタッチメント: ラウンドボリュームブラシ

- アタッチメント: スムージングドライヤー

- 収納ケース: 専用収納ケース



半年程度使用しました。

動作確認済みです。まだまだご使用いただけます。

特に目立つ傷やダメージは見当たりませんが、あくまでも中古品のため画像7枚目のような細かな使用感はございます。

細かいことが気になる方はご購入お控えください。

気になることがありましたら、お気軽にコメントよりご質問ください。



ご覧いただきありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: コスメ・美容>>>美容家電>>>ヘアドライヤー 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: ダイソン