『【未使用タグ付】plage プラージュR’IAM⭐︎PUFFY パフィー ブルゾン【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月10日 06時 06分に出品され03月10日 06時 06分に終了予定です。即決価格は9,425円に設定されています。現在512件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。静岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【2023AW】

できるだけディティールをそぎ落とし、クリーンな印象で着られるブルゾン。

フォルムに拘り、着るだけで後ろに抜け感が出る丸みを帯びたシルエットが特徴です。

素材もブラウスで使用する素材をあえて使っているので、スポーティーになりすぎないブルゾンに仕上がっています。



販売価格 47300円

サイズ 36

肩幅···54.5cm

身幅···59.5cm

袖丈···54.5cm

着丈···64cm



※昨年、ベイクルーズオンラインで購入。

届いたままの状態で保管しておりました。

検品したところ外側は綺麗な状態です。

裏地にほこりのようなものが付いており出来るだけ取り除いてみますがご了承くださいませ。

自宅保管ですので

ご理解頂ける方のみご検討下さい。



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フレームワーク

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スタニングルアー 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: M ブランド: プラージュ

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ 【未使用タグ付】plage

プラージュR’IAM⭐︎PUFFY

パフィー ブルゾン