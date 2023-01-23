『新品未使用 カタチ製作所 ドリッパーXLサイズ two-tone smoky【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月25日 03時 41分に出品され03月25日 03時 41分に終了予定です。即決価格は29,580円に設定されています。現在628件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 カタチ製作所



抽選で当選しましたが、急な出費のため出品します。



Mederu pot ドリッパー XLサイズ Two-tone smoky





φ約21cm×H約17.5cm（φ口縁直径、H全体高さ）



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