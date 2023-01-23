『ポーター HEAT トート【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから05月03日 17時 02分に出品され05月03日 17時 02分に終了予定です。即決価格は7,644円に設定されています。現在604件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大分県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 吉田カバンのヒートのトートバッグになります。

使用感はありますが、まだまだ使用頂けるかと思います。

マグライトの電池が取り出せないので、

液漏れしている可能性があります。



大きさは30×41×10センチになります。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: やや傷や汚れあり ブランド: ポーター／ヨシダカバン

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ ポーター

HEAT

トート