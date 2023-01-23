『Burberry バーバリー ボストンバッグ【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月17日 08時 11分に出品され03月17日 08時 11分に終了予定です。即決価格は9,360円に設定されています。現在289件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岩手県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 サイズ：横幅約52cm×奥行き約25cm×高さ約27cm



【商品状態】

表面多少の剥がれ有

内側は劣化/剥がれ等がございます。



画像を参考によろしくお願い致します。

【その他】

サイズ表記（～cm位）は目安です。多少前後する場合がございます。



USED品になりますので神経質な方、完璧を求める方の購入はご遠慮願います。

ご理解の上ご購入下さい。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: やや傷や汚れあり ブランド: バーバリー

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ Burberry



バーバリー



ボストンバッグ