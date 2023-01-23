『キューティーフラッシュ 浴衣 ネオン 上下セット ※帯無しです【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月08日 03時 51分に出品され03月08日 03時 51分に終了予定です。即決価格は15,000円に設定されています。現在644件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福井県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 2024年夏に発売されたキューティーフラッシュの浴衣 ネオン上下セットです。

帯はありませんので、ご了承ください。

セパレートタイプで簡単に着られます。

タグ無し、試着のみで状態は良好です。



サイズ：Ｍフリー

素材：ポリエステル100％

[着物カーデ]■着丈70c■身幅110c～■裄丈68c■袖下がり63c

[スカート]■スカート丈88c■ウエスト68c～108c ■ヒップ110c 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>着物・浴衣 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: キューティーフラッシュ

カテゴリ ファッション

レディース

着物・浴衣 タグ キューティーフラッシュ

浴衣

ネオン

上下セット

※帯無しです