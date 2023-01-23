『美しい振袖 グレー青紫 蝶模様【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月08日 16時 43分に出品され03月08日 16時 43分に終了予定です。即決価格は26,312円に設定されています。現在322件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。青森県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 セット

振袖

帯袋

金色ベルト

帯揚げ

半衿

重ね衿



【美しいデザイン】

この振袖は、グレーと青の色合いに紫のアクセントが施されており、蝶の模様と花の刺繍が華やかさを引き立てています。



【高品質な素材】

絹素材で作られているため、肌触りが良く、着心地も抜群です。特別な場面にふさわしい一着です。



【スタイリッシュな帯】

銀色の帯が全体のデザインを引き締め、エレガントな印象を与えます。



- 色: グレー、青、紫

- デザイン: 蝶の模様、花の刺繍

- 素材: 絹

- 帯: 銀色の帯

- 袖: 長袖

- スタイル: 振袖



ご覧いただきありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>着物・浴衣 商品の状態: 目立った傷や汚れなし

カテゴリ ファッション

レディース

着物・浴衣 タグ 美しい振袖

グレー青紫

蝶模様