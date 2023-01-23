『未開封 パナソニック おうちクラウドディーガ DMR-2CG300 ホワイト【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月10日 01時 59分に出品され03月10日 01時 59分に終了予定です。即決価格は50,600円に設定されています。現在563件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。秋田県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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✅商品概要



【Panasonic】 パナソニック

おうちクラウドディーガ

DMR-2CG300

ブルーレイディスクレコーダー 3TB 6チューナー



・新品未開封

・6番組同時録画



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管理番号:3

#3000385238000712

NIHIK 商品の情報 カテゴリー: テレビ・オーディオ・カメラ>>>テレビ・映像機器>>>レコーダー 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: パナソニック