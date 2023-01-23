『なんでも鑑定団様専用 Manchester Unitedトラックジャケット【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月25日 03時 51分に出品され03月25日 03時 51分に終了予定です。即決価格は7,020円に設定されています。現在25件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。高知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 一年半ほど前にadidasオンラインショップで購入したものです。ほとんど着ていないので状態はかなり良いです。現在は販売されていないので希少モデルとなります。JPサイズ表記はXLですがM〜Lサイズ程度の着用感です。

- ブランド: adidas

- チーム: Manchester United

- 色: 黒

- エンブレム: Manchester United



ご覧いただきありがとうございます。



値下げ交渉大歓迎です。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: XL(LL)

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ なんでも鑑定団様専用

Manchester

Unitedトラックジャケット