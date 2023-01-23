『ザ・ノース・フェイス シャトルデイパック 24L NM82329 FL【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月04日 01時 05分に出品され03月04日 01時 05分に終了予定です。即決価格は7,644円に設定されています。現在181件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ■カラー：フォールンロック(FL)



■素材：1050Dリサイクルコーデュラバリスティック(R)ナイロン



■サイズ：H46×W29×D18cm



■重量：約980g



■容量：24L



■生産国：ベトナム



■2023年モデル



◇高強度の1050デニールリサイクルコーデュラバリスティックナイロンを使用した、24リッター容量のビジネスデイパックです。ビジネスシーンとさまざまな日常を行き来するというコンセプトでのシンプルで機能的なデザイン。ウィーラー用のスリットを配備した成型バックパネルと、立体的なショルダーハーネスは、荷物が重くなっても快適な背負い心地が持続する設計です。大きく開くメインコンパートメントには、15インチまでのノート型PCやタブレット、書類を収納しやすい専用コンパートメントと蛇腹式オーガナイザーを設け、止水ファスナーを装備。収納物を迷うことなく整理することが可能です。サイドには、ファスナーポケットとボトルや折りたたみ傘が収納できるポケットを備えています。



ご覧いただきありがとうございます。



2、3回使用していますが、まだまだ綺麗です。



即購入OKです。

お値引き等の価格交渉は控えさせて頂きます、ご了承ください。



アルペンで定価20,020で購入しました。

写真の１枚目はネットから引用です。

２枚目以降が実物の写真になります。



カラー···ベージュ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: ザノースフェイス

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ ザ・ノース・フェイス

シャトルデイパック

24L

NM82329

FL