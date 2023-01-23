『希少非売品 POLO RALPH LAUREN クリアアクリルプレート【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月05日 22時 42分に出品され03月05日 22時 42分に終了予定です。即決価格は12,870円に設定されています。現在136件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。富山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 POLO RALPH LAURENのお店ディスプレイ品のクリアアクリルプレートです。重厚感たっぷりで小さいながらにガッチリずっしりです。非売品の為入手難と思います。

お持ちのポロラルフローレンのコレクションに合わせてもカッコイイですしお部屋の様々な空間、スペースに飾りや置き物として映えます。インテリア、オブジェとしてもおすすめです。

多少のスレ感とキズありますが希少価値があるかと思います。ご理解いただけます方、ご興味ある方は是非ご検討よろしくお願いします。



サイズ 横20cm 縦9cm 厚さ3cmです。



ご覧いただきましてありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: 家具・インテリア>>>インテリア小物>>>置物 商品の状態: やや傷や汚れあり ブランド: ポロラルフローレン