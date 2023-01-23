『ゼロハリバートン ゴルフ トートバッグ【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月10日 10時 13分に出品され03月10日 10時 13分に終了予定です。即決価格は9,737円に設定されています。現在926件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。佐賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ZERO HALLIBURTONの ロッカートートです。



新品を購入後に自宅で荷物をつめただけで、外では使用していません。大きさが私の用途とは合わなかったため残念ですが手放すことにしました。

購入金額は21,560円です。



サイズ 41x31x18cm



美品だと思いますがあくまでも一度人の手に渡った中古です。完璧を求める神経質な購入をお控えください。状態については写真で確認しご納得のうえ購入をお願いします。必要があれば写真を追加しますのでお申し付けください。



すり替え防止の為返品はお断りします。



専用の箱がありませんので1枚目、2枚目の写真の様に畳んだ状態で発送させていただきます。



《以下サイトからの引用です》

【シリーズ説明】

コーデュラリップストップボンディング160dn×240dnナイロンを使用した、ユるニセックスデザイン。カラーバリエーションで様々なゴルファーに対応したキャディバッグシリーズ。

女性でも使いやすい軽量さも実現。撥水コーティングにより高い撥水性を有し、雨天プレーでも安心してご使用いただけます。 裏貼りしたポリウレタンコーティングは生地にコシをつけ、ボンディング材の柔らかさと相まって絶妙なタッチ感の生地に。 本体下部まで通ったハンドル（持ち手）は、さりげなくゼロハリバートンを象徴とするダブルリブをイメージ。

同素材同色のキャディバッグやヘッドカバー、同系色のアパレル新作(23SS）と合わせて使うことによりトータルコーディネートも可能に。

ブランドを象徴とするダブルリブデザインやオリジナルファスナー引手を採用。



【機能説明】

・細かい仕分けができる収納ポケット

・シューズケースから着替えまで、”たっぷり””ざっくり”入れたい方におススメ。

・アウトドアやキャンプなどゴルフシーン以外でも幅広く活躍します。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: 未使用に近い ブランド: ゼロハリバートン

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ ゼロハリバートン

ゴルフ

トートバッグ