『[美品] MCM トートバッグ 肩掛け キャメル ヴィセトス柄 ショルダー【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月31日 00時 47分に出品され03月31日 00時 47分に終了予定です。即決価格は8,190円に設定されています。現在218件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。兵庫県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 [美品] MCM エムシーエム トートバッグ 肩掛け キャメル ヴィセトス柄 ショルダー



サイズ

縦約 26cm 横約 39cm 幅約 14cm ハンドル含む全長 約68cm



カラー:キャメル

素材：レザー



短時間、2～3回程度しか使用していない為美品です！ 中身も綺麗ですが、使わないまま畳んで暗所にて自宅保管していた品物のため、綺麗な状態かと思いますがヘタレ・経年劣化などある場合がございます。

底面に小さな目立たないシミが１箇所あります。画像でご確認ください。御理解頂ける方よろしくお願いいたします。

気になる点がありましたらお気軽にご質問ください(^^*)A4サイズやノートパソコンも収容可能なので便利です。



カラー···ブラウン



特徴···マチあり



素材···本革 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 未使用に近い ブランド: エムシーエム

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ [美品]

MCM

トートバッグ

肩掛け

キャメル

ヴィセトス柄

ショルダー