『美品 グレースコンチネンタル ギンガムチェック刺繍ワンピース 高級 上品 日本製【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月29日 00時 12分に出品され03月29日 00時 12分に終了予定です。即決価格は8,969円に設定されています。現在343件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。青森県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 即購入大歓迎です。

希望価格がございましたら、遠慮なくコメントください。

（大幅なお値下げはお断りする可能性があります。）

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【ブランド】

GRACE CONTINENTAL

（グレースコンチネンタル）



【アイテム】

ギンガムチェック刺繍ワンピース

定価46,200円



【特徴】

・ギンガムチェック

・チューリップ柄の刺繍

・パフスリーブ

・可愛い要素がたくさんですが、上品で大人

・ボリュームスリーブと女性らしいシルエット

・着心地の良いタイトワンピース

・タイトシルエットですがラインを拾いすぎず上品に着れる

・パーティーシーンはもちろんですが暖かくなってきたら一枚でも♪

・カジュアル、フォーマル

・裏地あり

・ポケットなし

・made in japan 日本製

※使用感ほとんどありません、とても綺麗な状態です。



【サイズ】36

肩幅 約29㎝（パフスリーブ含まず）

身幅 約39㎝

袖丈 約23㎝

ウエスト 約36㎝

ヒップ 約45㎝

総丈 約98㎝







※素人採寸なので、多少の誤差はご了承ください。

※丁寧に検品していますが、見落としている汚れ・シミがある可能性もあります。

中古品であることをご理解ください。

※小さく畳んで圧縮して発送します。



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#KERIOの古着_ワンピース



Z-0091-2411 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ワンピース 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: S ブランド: グレースコンチネンタル

カテゴリ ファッション

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