『COMME des GARCONS ジャケット【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月22日 05時 49分に出品され03月22日 05時 49分に終了予定です。即決価格は10,400円に設定されています。現在795件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大分県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 りりりん様専用です。

他の方は購入しないで下さい。

お願い致します！！！









⚫︎⚫︎⚫︎希望価格機能非対応⚫︎⚫︎⚫︎

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ブランド：COMME des GARCONS HOMME PLUS

素材：身頃 ウール100%、袖 ウール100%

サイズ：M



実寸（素人採寸につき多少の誤差はご容赦願います）

肩幅：約44cm

身幅：約51cm

着丈：約69.5cm



袖のニット地は白やオレンジ色などが混じった表情のある毛糸で編まれています。白くポツポツと飛び出たようになっていて毛玉ではありません。



目立つようなシミや汚れはありませんが

古着になりますので着用感はあるかと思います。

写真でのご確認をお願い致します。

神経質な方や少しでも気になる方はご購入をお控え下さい。



以下の点も合わせてご理解頂ける方

どうぞよろしくお願いいたします。



⚪︎購入後のキャンセル、返品、返金、クレーム不可。

写真のイメージや色に対するクレームもお受けしておりません。



⚪︎コンビ二/ATMでのお支払いを選択される方は翌日までにご入金をお願いしています。



送料無料、匿名発送

配送に関しましては自宅にあるもので梱包しております。（圧縮し簡易梱包です）畳み皺などご容赦下さいませ。



迅速対応を心がけます。

どうぞよろしくお願い致します。





素材···ウール(冬素材)



季節···秋冬 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ COMME

des

GARCONS





ジャケット