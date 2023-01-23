『こよ様専用【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月23日 23時 55分に出品され03月23日 23時 55分に終了予定です。即決価格は58,500円に設定されています。現在383件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 2019年年末に新宿デパートで購入しました。とっても可愛くてお気に入りでしたが、もったいなくて2.3回しか使えず、大切をしていただける方に譲りしたいと思います。



目立つ傷やスレもなく良い状態です♡シンプルで使いやすいですので、是非♡



画像にある付属品（箱、袋、レシート）は全て同封してお送り致します。

ご不明点ありましたらコメント下さいませ。



調節可能なレザーショルダーストラップ。

22.5 X 16.5 X 7.5 CM

カーフスキン

ラムスキン（裏地）

ゴールドのメタルハードウェア

クロスボディキャリー & ショルダーキャリー

トリオンフ メタリッククロージャー

ジップ付きインナーポケット、フラットポケット

調節可能なレザーストラップ (ドロップ 47 CM) 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: セリーヌ

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ こよ様専用