『Beats Studio Buds 青色 ブルー【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月14日 12時 01分に出品され03月14日 12時 01分に終了予定です。即決価格は11,375円に設定されています。現在752件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山口県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 2〜3回の超美品です。

合わなかったので出品します。

付属品は未開封、未使用です。

1度人の手に渡ったのもですので神経質な方はお控えください。





【高音質】

Beats Studio Budsは、アクティブノイズキャンセリング機能を搭載しており、周囲の音を遮断し、クリアな音質を提供します。



【快適な装着感】

人間工学に基づいたデザインで、長時間の使用でも快適に装着できます。



【多機能】

トランスペアレンシーモードにより、周囲の音を意識しながらも音楽を楽しむことができます。



- ブランド: Beats

- モデル名: Studio Buds

- 色: 青

- 機能: アクティブノイズキャンセリング

- 機能: トランスペアレンシーモード



ご覧いただきありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: テレビ・オーディオ・カメラ>>>オーディオ機器>>>イヤホン 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: ビーツバイドクタードレー