『YOIKADAKADA セットアップ【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月14日 05時 59分に出品され03月14日 05時 59分に終了予定です。即決価格は9,425円に設定されています。現在155件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鹿児島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 グリーンのチェックが特徴的なセットアップです。

普段着だけでなく、衣装としてもお使いできると思います。



サイズ L

ジャケット

肩幅 53cm

着丈 80cm

袖丈 62cm



パンツ L

ウエスト 84cm

股上 38cm

股下 72cm



ブランド推奨身長

175〜190cm 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ YOIKADAKADA

セットアップ